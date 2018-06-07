В Уфе на экологическом форуме обсудят перспективы «зеленой экономики»

- Ещё в теперь уже далёком 1993 году, 25 лет назад ваш покорный слуга начинал программу по строительству полигонов в наших муниципалитетах и городах. Было сформировано специальное предприятие. Строились цивилизованные по тем временам полигоны. Понятно, со скидкой надо подходить: 1990-е годы, денег нет, ничего нет. Но мы уже тогда понимали, что надо правильно обращаться с коммунальными отходами, начали эту работу. И сегодня в Республике Башкортостан, вообще говоря, нет какой-либо сверхпроблемы по вопросам, связанным с переработкой твёрдых коммунальных отходов, - сообщил он аудитории.