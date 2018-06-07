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В Уфе на экологическом форуме обсудят перспективы «зеленой экономики»

7 июня 2018, 10:04
Глава Башкирии Рустэм Хамитов рассказал, как Башкирия заботится о репутации экологически благополучного региона.

Накануне, 6 июня, в выставочном комплексе «ВДНХ-Экспо» в Уфе стартовал Международный экологический форум. На пленарном заседании «Наилучшие доступные технологии: экология или экономика» были рассмотрены вопросы экологической политики промышленных предприятий, экономические стимулы развития «зелёной экономики», инновационные проекты в области переработки отходов. Одним из основных стало выступление главы Башкирии Рустэма Хамитова, который подробно рассказал о позитивных изменениях в экологическом поведении промышленных предприятий республики на примере «Башнефти», «Газпром нефтехим Салават», Белорецкого металлургического комбината, Учалинского ГОКа, Затонской ТЭЦ и других.

Своего рода сенсацией стало сообщение главы республики о планахь по строительству нового содового производства в регионе.

Рустэм Хамитов рассказал и о собственном вкладе в решение проблемы утилизации твердых коммунальных отходов

- Ещё в теперь уже далёком 1993 году, 25 лет назад ваш покорный слуга начинал программу по строительству полигонов в наших муниципалитетах и городах. Было сформировано специальное предприятие. Строились цивилизованные по тем временам полигоны. Понятно, со скидкой надо подходить: 1990-е годы, денег нет, ничего нет. Но мы уже тогда понимали, что надо правильно обращаться с коммунальными отходами, начали эту работу. И сегодня в Республике Башкортостан, вообще говоря, нет какой-либо сверхпроблемы по вопросам, связанным с переработкой твёрдых коммунальных отходов, - сообщил он аудитории.

Глава Башкирии подчеркнул, что в Стратегии развития республики до 2030 года одним из приоритетов определено внедрение принципов «зелёной экономики».

Экологическая тематика будет активно обсуждаться на круглых столах и панельных дискуссиях в рамках форума с участием ведущих специалистов по экологии из разных регионов страны. Кроме того, в рамках форума пройдут детский фестиваль «Береги свою планету», фотовыставка «Заповедная Башкирия», благотворительная акция «Окно в мир», открытие экспозиции «Благо Дарящие» – четвёртой главы фотопроекта «100 женщин республики: сила и нежность», мастер-классы, лекции и семинары для населения.

Экологический форум продолжит свою работу до 8 июня.

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#Новости#Экология#Татьяна Майорова,#Экономика
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