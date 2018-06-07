mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Сочи главным оракулом ЧМ-2018 сделали кролика

7 июня 2018, 18:54
В сочинском Эколого-биологическом центре имени Соколова обитает кролик Пушок, ставший оракулом Чемпионата мира по футболу 2018 года.

По словам педагога заведения Веры Антонец, зверек довольно точно выбирает финалистов самых разных игр. Об этом седьмого июня пишет газета «Известия».

В Эколого-биологическом центре нередко проходят мероприятия для детей. Среди гостей устраивают конкурсы. Прогнозы Пушка часто сбываются. Кролику дают различные предметы, например, мячи либо кегли. Зверек проявляет к ним интерес и делает свой выбор.

Так Пушка официально представили в качестве оракула на одном из торжеств в Сочи, посвященных ЧМ-2018. Кролик уже предсказал выигрыш команды России над сборной Саудовской Аравии в первой игре ЧМ.

Отметим, что в группе А ЧМ-2018 команда РФ сойдется на поле со сборными Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Спорт
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48