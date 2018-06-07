Ирландия скоро не сможет удовлетворять спрос на виски в мире

С каждым годом спрос на виски растет на 10% в более чем 75 государствах мира. В связи с этим к 2030 году Ирландская ассоциация виски хочет в два раза увеличить объемы своего производства. В последние несколько лет Ассоциация вложила в собственные производственные мощности 240 миллионов евро.