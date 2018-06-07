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Ирландия скоро не сможет удовлетворять спрос на виски в мире

7 июня 2018, 18:53
По словам бизнесмена Джона Тилинга, спрос на виски в мире резко возрос.

Ирландские производители горячительного напитка вскоре перестанут справляться с объемами заказов. Об этом седьмого июня пишет газета «Известия».

Винокурни Ирландии не могут получить необходимого количества солода. Уже изготовленный виски должен храниться в специальных бочках на протяжении шести-семи лет. Раньше напиток продавать никак нельзя. Такая же ситуация сложилась и в Японии, сказал Тилинг.

С каждым годом спрос на виски растет на 10% в более чем 75 государствах мира. В связи с этим к 2030 году Ирландская ассоциация виски хочет в два раза увеличить объемы своего производства. В последние несколько лет Ассоциация вложила в собственные производственные мощности 240 миллионов евро.

Отметим, что в России производство виски увеличивается из года в год. Только в прошлом сезоне было изготовлено на 94% виски больше, чем в 2016 году. Всего в РФ в 2017 году было разлито по бутылкам 0,64 миллиона декалитров виски.

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