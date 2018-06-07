Главным тренером мадридского ФК «Реал» может стать Луис Филипе Сколари

Испанские СМИ информируют, что Сколари умеет находить общий язык с футболистами. Его слова мотивируют спортсменов. Игроки его понимают.
Сейчас Сколари находится без работы. Ранее он успешно сотрудничал с лондонским ФК «Челси», а также сборными Португалии и Бразилии. Последняя под руководством Сколари завоевала в 2002 году звание чемпиона мира.
До недавнего времени бразильский тренер работал с китайским клубом «Гуанчжоу Эвергранд». За срок действия контракта эта команда три раза выигрывала чемпионат Китая по футболу.
Отметим, что на должность главного тренера ФК «Реал» претендует также специалист из Аргентины Маурисио Почеттино. Последний сейчас тренирует игроков команды «Тоттенхэм Хотспур».