Глава Хакасии Виктор Зимин распахнул двери чиновников для людей

«Считаю такую форму обратной связи с населением максимально эффективным средством», – отметил Зимин. Глава региона уверен, что чиновники должны следить за жизнью не из тиши кабинетов, а общаясь со своими земляками, поскольку «чиновник для людей, а не наоборот». Тому, кто этого не понимает до конца, Зимин посоветовал изменить точку зрения.