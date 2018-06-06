ВЦИОМ: около 50% россиян обвиняют нефтяные компании в росте цен на топливо

83% опрошенных отметили, что рост цен на бензин ударит по их материальному благополучию. А 43% респондентов заявили о сильном снижении уровня своей жизни из-за увеличения стоимости топлива. Порядка 40% граждан РФ полагают, что на их финансовое положение цены на горючее не влияют.