В Японии ученые создали летающие зонтики

Специалисты Asahi Power Service создали два действующих образца летающих зонтиков. Устройства работают исправно. Они способны узнавать своего хозяина. В этом зонтам помогают специальные камеры. Беспилотники успешно защищают своих владельцев от осадков даже тогда, когда те идут очень быстро.