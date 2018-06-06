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Центробанк лишил лицензии «Русский национальный банк»

6 июня 2018, 16:56
В среду ЦБ отозвал лицензию у «Русского национального банка», который зарегистрирован в Ростове-на-Дону.

По сообщению надзорного органа, работа оставшегося без лицензии финансового учреждения была в основном направлена на соблюдение интересов его хозяев. Об этом шестого июня пишет газета «Известия».

У «Русского национального банка» появилось множество проблемных активов, что стало следствием кредитования заемщиков. Свое имущество банк учитывал по слишком высокой цене.

Кредитное учреждение часто заключало разные непрозрачные сделки. Регулятор уже применял к нему меры надзорного реагирования. Два раза «Русскому национальному банку» запрещали принимать вклады от граждан, рассказали в ЦБ.

«Русский национальный банк» участвует в системе страхования вкладов. На конец марта 2018 года он находился на 326-ом месте в банковской системе РФ по величине активов.

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