PRO DEVELOPMENT в Уфе: игроки рынка недвижимости о перспективах региона

Илья Володько, генеральный директор консалтинговой компании MACON, возглавил в качестве модератора вторую часть Саммита – панельную дискуссию «Эволюция рынка: новые стратегии и форматы для развития проектов» и начал ее с обзора тенденций уфимского рынка жилой недвижимости. По данным аналитики, в рейтинге привлекательности российских регионов для девелоперской деятельности Уфа уверенно занимает позицию в первой десятке, хотя на данный момент рынок недвижимости региона, находится в состоянии стагнации: «Только 11% семей в Уфе на сегодняшний день могут позволить себе приобрести жилье. При этом 4% могут купить недвижимость за собственные деньги, а оставшиеся 7% – это те, кто имеет такую возможность только за счет ипотечного кредита. С одной стороны – это довольно печальная ситуация, она не дает рынку существенно расти и развиваться. Но, с другой стороны, она свидетельствует о большом потенциале для девелоперов, которые выйдут на уфимский рынок в ближайшие годы».