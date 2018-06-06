PRO DEVELOPMENT в Уфе: игроки рынка недвижимости о перспективах региона

29 мая 2018 года в Hilton Garden Inn Ufa Riverside Hotel, в рамках серии региональных мероприятий, состоялся Федеральный саммит по недвижимости PRO Development – «Векторы прогрессивного развития». Мероприятие прошло при поддержке Государственного Собрания Республики Башкортостан, администрации города Уфа, учебного центра Academy of Real Estate и Российской гильдии управляющих и девелоперов. Партнером мероприятия выступила Строительная компания «Легион». Организатор Саммита – PROEstate Events.
Открыл Саммит заместитель председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре – Динар Халитов. В рамках своей приветственной речи Динар Дитарович отметил, что Башкортостан является перспективным, динамично развивающимся регионом России с разнообразной многоотраслевой структурой с устойчивым градостроительным потенциалом, но для успешного развития республики важно сохранять конструктивный диалог между всеми участниками отраслевого сообщества: «Сегодня на своей площадке Саммит PRO Development объединил профессионалов строительной отрасли, активных участников деловой и общественной жизни нашего региона, и у нас есть прекрасная возможность наладить новые полезные связи и укрепить партнерские отношения».
Модератором первой части – Пленарной сессии «Эволюция городского регулирования» выступила Ольга Широкова, директор департаментов консалтинга и управления продажами Knight Frank. В ходе сессии участники обсудили возможности и инвестиционный потенциал республики Башкортостан, вопросы градостроительного регулирования, а также, в свете предстоящей отмены долевого строительства – альтернативные формы финансирования девелоперских проектов.
Анастасия Яруллина, начальник отдела маркетинга АО «Корпорация развития Республики Башкортостан», говоря об инвестиционном потенциале Уфы и региона подчеркнула: «Не каждый город-миллионник может сравниться с республикой Башкортостан с точки зрения её возможностей – высокая плотность населения, широко развитая транспортная инфраструктура, богатая сырьевая база, а также хорошие природные условия являются отличной предпосылкой для развития бизнеса, в том числе девелоперского. Мы боремся за то, чтобы инвестор пришел к нам в регион и захотел остаться у нас для реализации своих проектов».
Камила Фазлыева, руководитель федерального проекта «Электронная сделка», заместитель председателя Общественного совета при Управлении Росреестра по Республике Башкортостан, руководитель АН «Ипотечное бюро Камилы Фазлыевой», поделилась с аудиторией информацией о том, какие плюсы дает электронная система регистрации: «Сделки зарегистрированные таким образом выгодны как физическим лицам, так и самим застройщикам – регистрация совершается в кратчайшие сроки и ускоряется оборачиваемость денежных средств. Кроме того, Государство предусматривает скидку по госпошлине для физических лиц в 30%. Сейчас в агентство стратегических инициатив и общественную палату подали просьбу, о том, чтобы подобные льготы распространялись и на юридических лиц, и мы надеемся, что эта просьба будет удовлетворена».
Елена Андреева, генеральный директор Федеральной Сети АН «ЭКСПЕРТ», прокомментировала вопрос об альтернативных форматах финансирования жилья, кроме ДДУ. По мнению спикера, ДДУ – это великий механизм, который позволил приобрести жилье огромному количеству людей, но большая часть из них вынуждена брать ипотечные кредиты и выплачивать денежные суммы в несколько раз превышающие первоначальную стоимость квартиры: «Есть инструмент, который не так широко используется при покупке жилья – это рассрочка. Застройщики зачастую дают рассрочку не более чем до конца строительства, хотя есть схемы, которые позволяют предоставлять её на более длительный срок. Этот механизм привлекательнее альтернатив, например, ипотеки, потому что позволяет людям не переплачивать».
Илья Володько, генеральный директор консалтинговой компании MACON, возглавил в качестве модератора вторую часть Саммита – панельную дискуссию «Эволюция рынка: новые стратегии и форматы для развития проектов» и начал ее с обзора тенденций уфимского рынка жилой недвижимости. По данным аналитики, в рейтинге привлекательности российских регионов для девелоперской деятельности Уфа уверенно занимает позицию в первой десятке, хотя на данный момент рынок недвижимости региона, находится в состоянии стагнации: «Только 11% семей в Уфе на сегодняшний день могут позволить себе приобрести жилье. При этом 4% могут купить недвижимость за собственные деньги, а оставшиеся 7% – это те, кто имеет такую возможность только за счет ипотечного кредита. С одной стороны – это довольно печальная ситуация, она не дает рынку существенно расти и развиваться. Но, с другой стороны, она свидетельствует о большом потенциале для девелоперов, которые выйдут на уфимский рынок в ближайшие годы».
Виталия Львова, генеральный директор Promotion Realty, в продолжение выступления предыдущего спикера, рассказала, что ожидает уфимский рынок недвижимости в ближайшие годы. По её словам, проекты, представленные сейчас на рынке, в ближайшем будущем могут потерять свою привлекательность для потенциальных клиентов, поскольку на данный момент при разработке концепций жилья местные застройщики не уделяют должного внимания предпочтениям современного потребителя: «В Уфу за последнее время пришло несколько федеральных застройщиков. Они будут строить по тем нормам и правилам, к которым привыкли в своих высококонкурентных городах, снижая интерес к ЖК представителей местного рынка. Поэтому, строя любой жилой комплекс, важно не забывать о конкуренции и создавать проекты, отвечающие тенденциям текущего времени».
Сергей Григорьев, директор по развитию Строительной Компании «Легион», поделился с участниками опытом создания безопасной добрососедской среды в жилом комплексе и рассказал, какие факторы наделяют проект неоспоримыми преимуществами и формируют его конкурентоспособность. На примере ЖК «Ньютон», спикер показал, как грамотно позиционировать свой объект и что действительно привлекает современного покупателя при выборе жилья: «У нас в центре города стоит большой парк и там существует так называемый «Дворец пионеров». На самом деле это муниципальное учреждение дополнительного образования, где дети проводят досуг: это место со множеством различных кружков и секций на любой вкус. Мы сумели организовать их филиал на таких же муниципальных условиях в своем микрорайоне. Люди покупают квартиру и осознают, что их детям будет где проводить досуг с пользой для дальнейшего развития, при этом бесплатно. Это один из множества факторов, которые формируют благоприятную социально-культурную среду ЖК».
Екатерина Гресс, председатель Комитета по торговой недвижимости Российской гильдии управляющих и девелоперов, рассказала коллегам об успешных концепциях торговых центров будущего. Она отметила, что жизненный цикл концепции ТЦ составляет около 8 лет и, чтобы проект стал успешным, необходимо заниматься долгосрочным прогнозированием – задуматься о том, чем покупатель живет сегодня и чем будет жить завтра: «Одна из перспективных концепций ТЦ – это lifestyle-центры – места досуга, куда люди будут приходить не только за покупками, но и для того, чтобы провести свободное время. Это некое гармоничное продолжение городского пространства, поэтому в подобных проектах торговые площади должны занимать не более 50%».
В составе спикеров деловой программы Саммита также выступили Валериан Гагин, директор Центра современного искусства «Облака», Алишер Абдужабаров, генеральный директор ГК PM GROUP, Максим Маргиев, генеральный директор ООО «Складской комплекс «Сигма», Виктор Перепелица, руководитель компании PV Development, член экспертного совета по редевелопменту РГУД.
Генеральным интернет-партнером мероприятия выступил интернет-портал Арендатор. Генеральный отраслевой партнер – информационный портал РБК Уфа. Генеральный информационный партнер – портал CRE. Информационные партнеры – издание Коммерсантъ Уфа, порталы mkset.ru, move.ru, 56 стройка, Flying Frog Service, tatre.ru, EkbRealty.ru, Квадрум.