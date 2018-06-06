Глава Венесуэлы обвинил США в попытке проникнуть в нефтяную отрасль страны

Имела место попытка «проникновения, просачивания» со стороны Белого дома на высшие должности «в нефтяной промышленности для управления стратегической информацией и влияния на ключевые процессы в отрасли». Для достижения поставленных целей Вашингтон прибегал к даче взяток. В этом были замешаны сотрудники посольства США, сообщил Мадуро.