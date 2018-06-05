На инвестиционные проекты в Башкирии потратят два миллиарда рублей

Накануне на заседании комиссии по рассмотрению и отбору инвестиционных проектов было включено в Перечень приоритетных инвестиционных проектов РБ шесть инвестпроектов с общим объемом инвестиций более двух миллиардов рублей и 128 рабочими местами, сообщили в пресс-службе министерства экономического развития республики.