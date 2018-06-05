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Apple презентовала свою новую операционную систему iPhone и iPad

5 июня 2018, 18:50
На мероприятии для разработчиков WWDC-2018 корпорация Apple представила общественности новейшую операционную систему для iPhone и iPad — iOS 12.

Видео с конференции выложено на YouTube. Об этом пишет портал rns.online.

Глава Apple Тим Кук отметил, что в представленной операционке имеется новый формат файлов USDZ. Последний позволяет пользователю создавать 3D-модели, а также пересылать их посредством iMessage.

Новая ОС включает в себя виртуальную линейку. При помощи камеры гаджета данное приложение точно рассчитывает параметры объектов. IOS12 будет включать в себя новую платформу дополненной реальности ARKit2. Здесь разработчики привели в качестве примера игру Lego. Зрителям продемонстрировали как платформа позволяет двум владельцам IOS12 сотрудничать в рамках одной и той же реальности.

В новой IOS пользователи смогут создавать эмодзи с лицами настоящих людей. Новинка от Apple может быть установлена на всех устройствах компании на базе iOS11, другими словами начиная с iPhone 5s.

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