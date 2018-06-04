Власти Сахалина просят Путина построить мост на материк

По словам спикера облдумы Сахалина Андрея Хапочкина, к ним поступает множество обращений от жителей острова. Люди жалуются на высокие цены. Стоимость продуктов и прочих товаров на Сахалине значительно выше, чем в других регионах России. Виной этому служат перебои с доставками грузов. Проблему может решить мост между островом и материком.