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Власти Сахалина просят Путина построить мост на материк

4 июня 2018, 18:57
Депутаты областной думы Сахалина просят Кремль построить переправу, которая свяжет их остров с материковой частью России.

Данное обращение к президенту и правительству Российской Федерации было принято в понедельник. Об этом четвертого июня пишет газета «Известия».

По словам спикера облдумы Сахалина Андрея Хапочкина, к ним поступает множество обращений от жителей острова. Люди жалуются на высокие цены. Стоимость продуктов и прочих товаров на Сахалине значительно выше, чем в других регионах России. Виной этому служат перебои с доставками грузов. Проблему может решить мост между островом и материком.

В пятницу в СМИ появилась информация о собранных с жителей Сахалина 1,5 миллионах рублей. Якобы это добровольные пожертвования сахалинцев на премии строителями Крымского моста.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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