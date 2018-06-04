В России перед ЧМ-2018 проверят качество пива

Для того чтобы самому на глаз определить качество пива потребителю необходимо обратить пристальное внимание на его пену. Если пена сохраняет стойкость более трех минут, то это может говорить о высоком качестве напитка. В то же время быстро спадающая пена в эле, сидре, крафтовом пиве и пивных напитках может быть их «авторской» характеристикой, сообщили в Роскачестве.