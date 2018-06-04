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В Канаде подросток смог ночью посадить неисправный самолет на автотрассу

4 июня 2018, 18:58
В субботу вечером в Канаде на скоростном шоссе рядом с городом Сандерленд сел легкомоторный самолет, за штурвалом которого находился 17-летний молодой человек.

Воздушное судно взлетело с аэродрома Ошава в провинции Онтарио. Об этом четвертого июня пишет газета «Известия».

Через некоторое время после набора высоты несовершеннолетний пилот сообщил диспетчеру о неисправности в двигателе. В итоге подростку ничего не оставалось как сажать самолет на скоростное шоссе.

Приземление прошло успешно. Аварий удалось избежать. В результате инцидента никто не пострадал.

Сейчас самолет уже отбуксировали с трассы. Механики приступили к выяснению причин поломки воздушного судна.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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