В Канаде подросток смог ночью посадить неисправный самолет на автотрассу

Воздушное судно взлетело с аэродрома Ошава в провинции Онтарио. Об этом четвертого июня пишет газета «Известия».
Через некоторое время после набора высоты несовершеннолетний пилот сообщил диспетчеру о неисправности в двигателе. В итоге подростку ничего не оставалось как сажать самолет на скоростное шоссе.
Приземление прошло успешно. Аварий удалось избежать. В результате инцидента никто не пострадал.
Сейчас самолет уже отбуксировали с трассы. Механики приступили к выяснению причин поломки воздушного судна.