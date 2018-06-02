Подмосковная Шатура и другие города задыхаются из-за иностранных ГРЭС

Из-за вредных выбросов ГРЭС страдают жители Шатуры. До 30% всех заболеваний населения — это результат плохой экологической ситуации. Вещества, которые образуются при сгорании топлива в тепловой электростанции, провоцируют возникновение онкологических заболеваний и заболеваний органов кровообращения. От этих болезней в 2017 году скончались 135 и 394 шатурца соответственно. Ежегодно население города сокращается на 600 человек, что ужасает при численности в 60 тысяч человек. При этом ГРЭС даже не обслуживает Шатуру.