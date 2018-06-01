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Владимир Путин подкорректировал определение «иностранный инвестор»

1 июня 2018, 16:54
Президент России Владимир Путин поставил свою подпись под уточнениями в законопроект об «иностранных инвесторах».

Нововведения уточняют регулирование законов, связанных с обозначением круга субъектов, на которых распространяется определение «иностранный инвестор». Об этом пишет портал rns.online.

Поправки изменят форму применения некоторых общероссийских законов в отношении вышеуказанных лиц. Так из-под определения «иностранный инвестор» выводятся зарубежные фирмы, которые контролируются россиянами или отечественными компаниями. Также «иностранными инвесторами» перестают считаться иностранцы получившие российский паспорт.

В правительстве рассказали, что теперь ряд положений федерального закона, затрагивающего вопрос о зарубежных инвестициях, ставятся в зависимость от того, дает ли зарубежная компания российским надзорным органам данные о собственных выгодополучателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах.

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