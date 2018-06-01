Владимир Путин подкорректировал определение «иностранный инвестор»

В правительстве рассказали, что теперь ряд положений федерального закона, затрагивающего вопрос о зарубежных инвестициях, ставятся в зависимость от того, дает ли зарубежная компания российским надзорным органам данные о собственных выгодополучателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах.