Владимир Путин подкорректировал определение «иностранный инвестор»

Нововведения уточняют регулирование законов, связанных с обозначением круга субъектов, на которых распространяется определение «иностранный инвестор». Об этом пишет портал rns.online.
Поправки изменят форму применения некоторых общероссийских законов в отношении вышеуказанных лиц. Так из-под определения «иностранный инвестор» выводятся зарубежные фирмы, которые контролируются россиянами или отечественными компаниями. Также «иностранными инвесторами» перестают считаться иностранцы получившие российский паспорт.
В правительстве рассказали, что теперь ряд положений федерального закона, затрагивающего вопрос о зарубежных инвестициях, ставятся в зависимость от того, дает ли зарубежная компания российским надзорным органам данные о собственных выгодополучателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах.