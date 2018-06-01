В мае пассажиропоток РЖД увеличился почти на 4%

С начала 2018 года по Московскому центральному кольцу (МЦК) перевезли 50,2 миллиона граждан. По сравнению с показателями того же периода прошлого года прирост составил 22,5%. В прошлом месяце пассажиропоток МЦК возрос на 20,4% - до 10,8 миллиона человек.