“Химический король Поволжья” нацелился на захват «ТольяттиАзота»

На Питерском экономическом форуме свою точку зрения по-поводу ситуации вокруг аммиачного комплекса высказал известный политолог Евгений Минченко, отметив, что проблема российского бизнеса не в санкциях, а в силовых методах отъема бизнеса. По его словам, “недружественное поглощение” завода со стороны крупного холдинга длится уже около 10 лет. При этом одного из мажоритариев предприятия вытесняют при помощи силовых структур. На него заводятся уголовные дела как за хищения, так и за якобы организацию Майдана. При этом сами силовые структуры уже доказали его невиновность, но дела никто не закрывает.