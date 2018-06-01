Депутат Госдумы Гаджимурад Омаров: На дорогах Уфы позорная ситуация

- То, как мы сейчас разговариваем, такой разговор мог состояться и 10, и 20, и 30 лет назад и с тем же эффектом. Давайте говорить поживее. А что касается ситуации, то можно не обращать внимания на изменения лиц в дорожных органах: мафия все равно бессмертна.