Транспортный транс. В башкирском парламенте решили судьбу пассажирских перевозок

По словам и.о. замруководителя управления налоговой службы РБ Александры Костаревой, три государственных автопредприятия за девять месяцев заплатили 400 миллионов рублей налогов, в то время как все вместе взятые частные перевозчики Башкирии отдали в казну всего лишь 20 миллионов целковых. И это неудивительно. Ведь государственные перевозчики платят в бюджет ежегодно по 170 тысяч рублей только с одного автобуса или троллейбуса, в то время как индивидуальным предпринимателям одна машина обходится всего в 4761 рубль.