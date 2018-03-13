В мэрии Уфы назвали маршруты городского транспорта, где работают нелегалы

Примечательно, что у городских властей после вступления в силу изменений в законодательстве появился рычаг воздействия на нелегалов и прочих нарушителей правил. Если ранее лишить их права заниматься автоперевозками и привлечь к ответственности можно было только через суд, то теперь собранной доказательной базы будет достаточно для лишения предпринимателей лицензии и затем выставлять освободившиеся маршруты на аукционы.