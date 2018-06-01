Азат Бадранов ушел с поста руководителя организации Bashstudents

- Без всякого пафоса могу сказать, что это были мои лучшие годы. Потому как наша общественная инициатива, энтузиазм и командная работа достигали реального результата и давали ощутимую пользу простым людям. Тысячам ребят из Башкирии мы помогли сделать свой первый шаг во взрослую жизнь, помогали им открывать для себя Первопрестольную и Культурную столицы нашей Родины, - написал Азат на своих страницах в соцсетях.