Азат Бадранов об итогах #Ufaforum: На форуме нам дали свободу

О главных итогах #Ufaforum Медиакорсеть пообщалась с одним из его организаторов, руководителем Ассоциации студентов и аспирантов Башкортостана в Москве и Санкт-Петербурге Азатом Бадрановым.

В минувшие выходные в Уфе во второй раз прошел молодежный образовательный Ufaforum. Если в прошлом году мероприятие из-за нерасторопности чиновников отменили буквально за сутки до его начала, чем вызвали огульную критику главы Башкирии, то в этом году организаторы форума заручились поддержкой властей и собрали более 50 спикеров и 700 участников.

«Чтобы развиваться, нужно выходить за этнические рамки»

- Какие главные уроки, плюсы и минусы вы вынесли для себя из форума этого и прошлого года?

- #Ufaforum, как и в прошлом году, постарался дать молодежи всё самое актуальное и полезное. Организаторы приложили все усилия, чтобы каждый молодой человек, пришедший на мероприятие, нашел для себя практические или концептуальные знания и навыки, расширил горизонты своих взглядов и уверенно ориентировался в сложной социально-экономической парадигме современной жизни.

Что касается главного урока прошлого года, то лично для меня это понимание роли конструктивной самоорганизации в нашем обществе, в том, что она вполне себе может преодолевать некую мнимую предопределенность и предрешенность. Также опыт прошлого года показал, что власть - это не всегда монолит, потому стоит всегда пробовать продвигать свои интересы. Если ваша позиция конструктивна и обстоятельна, то у вас большие шансы на ее реализацию.

#Ufaforum этого года лично меня удивил составом участников. Несмотря на преобладание общих тем, отсутствия позиционирования сугубо этнического формата, практически 99% участников состояли из башкирской молодежи, видимо, идентифицировавшие форум как «свой» через состав организаторов. Между тем, по моим собственным наблюдениям и по отзывам экспертов, вовлеченность башкирской молодежи в иные аналогичные форумы в республике не является такой высокой. Что, по всей видимости, говорит о том, что #Ufaforum позволяет интегрировать башкирскую молодежь в общегражданскую парадигму, вытаскивая ее из сугубо этнических групп и приоткрывая перед ней современный мир.

Это может показаться лишь незначительным наблюдением, но на самом деле имеет глубокий смысл. Я считаю, что проблемы любого народа чаще всего связаны с социально-экономическим состоянием и проецируются на общественно-политическое положение этого народа.

Потому, возможно, звучит диалектично, но для решения своих этнонациональных проблем, реальных и мнимых, тому или иному народу необходимо выйти за рамки парадигмы этнического.

Иными словами, можно много «обижаться и требовать», а можно разбираться предметно по каждому вопросу и начинать движение «за», а не «против», акцентируя силы и действия на созидании, поскольку негатив деструктивен по своей природе.

И в этом смысле #Ufaforumу есть, куда расти дальше, расширение состава организаторов и движение в сторону интернационального формата будет идти лишь на пользу участникам мероприятия.

«Нынешняя молодежь не хочет работать по найму»

- Какие проекты реализованы по итогам первого, второго форума?

- Форум в этом году предоставил участникам возможность познакомиться с более чем 50 спикерами по самым различным направлениям. Отзывы, как от молодежи, так и от спикеров/экспертов, преимущественно восторженные, хотя есть и критика, в том числе, многие сожалеют, что интересные выступления шли на параллельных площадках, и приходилось делать непростой выбор.

Конкретными результатами я бы назвал вовлеченность молодежи в созидательную деятельность. Если форум помог расширить кругозор и поставить перед собой цели в реализации своего потенциала если не всем, то хотя бы 10%-30% от числа всех участников, то это уже хороший и очень серьезный результат. По собственному опыту работы с молодежью могу судить, что на публичных, образовательных или досуговых мероприятиях ярко себя проявляет лишь малая часть участников, и часто именно участие в таких мероприятиях позволяет молодым людям раскрыть свой потенциал, созидательную сторону которого впоследствии ощущает на себе та или иная общественная среда в целом.

Студенчество на такие образовательные «тусовки» реагирует очень положительно, потому как это для них не просто «тусовка», а возможность пообщаться на интересные темы, послушать выступления экспертов, которых нет в вузах. Темы, которые ими поднимаются, зачастую еще не пришли или только начинают приходить в систему вузовского образования.

Что касается проектной работы на #Ufaforum, то это лишь посыл к такой деятельности вообще, по итогам прошлого года в стадии становления находятся несколько проектов дизайнерского плана, IT и продуктов питания. В этом году были интересные проекты из технической и IT среды, как они будут реализованы - увидим в ближайшем будущем.

В целом необходимо сказать, что проектная работа на форуме - это способ научить молодежь мыслить и действовать предметно, структурировать свою деятельность, уметь ставить задачи и распределять их в команде. Считать это спасением от экономических бед страны или региона является наивностью, ибо наши беды в экономике носят структурный характер, а предпринимательская среда, большой бизнес и уж тем более малый, не готовы вкладываться в инфраструктурные и долгосрочные проекты, прибыль от которых начнет появляться лишь через 20-30 лет.

При этом у молодежи сегодня большой запрос на реализацию себя в предпринимательской среде, современная молодежь не хочет работать по найму, довольно скептически относится к государству, жаждет экономической свободы и свободы передвижения.

Потому у студентов популярны различного рода дауншифтеры, путешествующие по миру и зарабатывающие себе на жизнь в интернете, также именно поэтому популярны сейчас различные компании сетевого маркетинга, тренинги личностного роста и курсы от «успешных» людей и т.д.

Однако следует констатировать, что 99% молодежи понятия не имеет, что такое экономика, как она работает, почему Россия бедная, а Америка богатая и т.д., полагаю наш #Ufaforum также должен давать ответы на эти вопросы.

Сегодня у Башкортостана сохраняется большой потенциал для возвращения и укоренения молодежи в республике, но для этого необходимы структурные проекты, как в масштабах всего региона, так и в масштабах его отдельных территорий.

- Каких спикеров хотелось пригласить, но пока не удалось? Каким вы видите форум лет через пять, например?

- В этом году планировали, но, к сожалению, не смогли приехать такие спикеры как Азамат Кульмухаметов – наш земляк, посол по особым поручениям МИД РФ и главный переговорщик России по урегулированию конфликта на Украине, Наталья Зубаревич – один из самых сильных специалистов по региональному развитию и экономике в России, Борис Кагарлицкий – политолог мирового уровня, Айнур Абдулнасыров – уроженец Дюртюлей, создавший одно из самых популярных мобильных приложений для изучения английского языка Lingualeo. Надеюсь, в последующие годы они всё-таки смогут выступить перед аудиторией #Ufaforum.

Говоря о перспективах развития #Ufaforum, то мне бы хотелось, чтобы участники могли послушать выступления как спикеров топ-уровня по проблемам современности, так и лучших специалистов по проблемам Башкирии.

Думаю, необходимо работать над тем, чтобы мероприятие включало в себя лучшие практики экономического и технологического характера, чтобы Агентство стратегических инициатив проводило у нас свои форсайт-сессии, чтобы Фонд развития интернет инициатив находил себе лучших программистов страны в Уфе, лучшие эксперты МГИМО давали знания по геополитике и роли нашей страны в мире, лучшие российские экономисты объясняли уфимской молодежи, что такое мир - системный анализ, кейнсианство и неолиберализм, чтобы студенчество Уфы прекрасно понимало, как мировой экономический кризис влияет на рядового уфимца и жителей простой башкирской или татарской деревни.

Очень сожалею, что не смог выступить один из ведущих этнополитологов и социологов республики Азамат Буранчин по процессам архаизации общества в Башкирии, это глубокие и важные вещи, знать которые нужно всем, кто считает себя в Уфе прогрессивным и думающим человеком.

В общем, #Ufaforum в моем понимании должен стать той площадкой, повестка которой формируется по общественной инициативе и включает в себя актуальные и на злобу дня выступления самых серьезных и ведущих экспертов страны.

- Какая у вас позиция по изучению башкирского языка?

- В Москве на различных площадках я неоднократно высказывал свою позицию по этноязыковому конфликту. Для большинства экспертов является очевидным, что отсутствие компромиссов во ФГОСах минобразования России и категоричность по отношению к школам контролирующих органов действительно выводит этот вопрос из сугубо образовательной деятельности в плоскость роста межнациональной напряженности, что в полиэтничном государстве не только недопустимо, но и попросту опасно.

Логика федерального центра в укреплении государственного управления и недопущения разбалансировки вертикали власти подобна 90-м годам прошлого века. Однако так называемый «парад суверенитетов» начался из-за неудовлетворенности автономных республик в реализации национально-культурной политики, эти процессы сопровождали распад СССР.

В данном случае, на мой взгляд, идет закладка основания под аналогичные движения в будущем, потому компромисс нужно находить сейчас, ибо политика отнесения «важности» или «нужности» языка того или иного народа по принципу арифметического большинства/меньшинства априори деструктивна. Она несёт в себе угрозу конституционному строю и территориальной целостности государства.

На прошедшем #Ufaforumе мы проводили панельную дискуссию по данной теме, обозначив ее как поиск «золотой середины», т.е. акцентируя на том, что в данном вопросе необходимо учитывать интересы всего населения.

Вместе с тем наиболее жаркие споры развернулись не вокруг этноязыкового конфликта по преподаванию родных и государственных, а вокруг перспектив развития языков вообще, в том числе и в рамках развития информационных технологий.

Повышенная эмоциональность возникла в частности в вопросе преподавания родных языков на северо-западе республики, поскольку споры о том, какой язык преподавать на данной территории, и какая там будет формироваться идентичность, не утихают с начала 20-х годов XX века.

Подводя итог прошедшей дискуссии необходимо сказать, что существуют различные точки зрения, иногда и диаметрально противоположные, вместе с тем все эксперты продемонстрировали готовность к диалогу.

«Поступившие в Москве школьники — это не утечка, а прокачка мозгов»

- Сегодня много говорят о том, что лучшие умы Башкортостана, абитуриенты и выпускники, уезжают из республики, поскольку не могут реализоваться на Родине. Как решить проблему?

- Да, в республике стало публичным мейнстримом подвергать критике уезжающих в вузы Москвы и Петербурга выпускников школ республики. Периодически это называют «утечкой мозгов». С таким определением мы не согласны, так как речь идет о получении образования в рамках единого образовательного пространства страны, которое, как я полагаю, никем в Башкирии не оспаривается.

Проблема не в том, что выпускники школ уезжают учиться, а в том, что не все они готовы вернуться обратно.

Пару лет назад в Москве мы проводили опрос по данной теме в студенческой среде наших земляков. Получили интересные результаты. Так, остаться для постоянного проживания в Москве планируют 37% наших студентов после окончания вуза, 20% студентов после получения диплома хотят сразу вернуться в Башкирию и 23% - лишь после получения опыта работы в Москве.

Мы хотим обратить внимание, что поступление наших школьников в столичные вузы - это не «утечка мозгов», а «прокачка мозгов». В частности у ребят расширяются горизонты мышления и взглядов, они становятся более терпимыми к представителям других народов или других конфессий, также отношение к патриотическим понятиям Родина и малая Родина становится более осознанными. Это нами также было исследовано в рамках нашего опроса.

Понятно, что по мере взросления и реализации своего потенциала отношение к вопросу места жительства у молодежи будет меняться, но, тем не менее, динамика среди обучающихся не такая уж и безнадежная для Башкортостана. Тем более что это отношение поддается корректировке. Большинство студентов высказалось, что они готовы вернуться при возможности трудоустройства и понимании решения жилищного вопроса.

Не нужно создавать особых или специальных условий именно для молодежи, уехавшей за получением образования в другие регионы, достаточно создания условий для молодежи вообще.

- Вы лично вернетесь в Башкирию?

- Если будет интересное с точки зрения созидания и реализации своего потенциала предложение, то вернусь. В ближайшем будущем буду заниматься тем же, что и в ближайшем прошлом: работать на своей основной работе и заниматься научной и общественной деятельностью.

«Государство — это наш партнер»

- Как построен у вас диалог с властью?

- Диалог с ней построен так же, как и у любого человека с разными людьми. Где-то отношения хорошие, теплые и дружеские, а в чем-то могли бы быть и лучше.

Что касается диалога с властью в рамках #Ufaforumа, то я бы его оценил как находящийся на достаточно высоком партнерском уровне. Как уже было анонсировано, #Ufaforum проходил при поддержке главы республики, эта поддержка ощущалась в полной мере при взаимодействии с различными подразделениями администрации главы и правительства республики.

Например, одним из условий нашего взаимодействия - это свобода в формировании повестки, т.е. для нас не было запретных тем, нас не одергивали ни по вопросам, ни по спикерам. Ряд спикеров из республики сомневались, что их участие будет согласовано властями, и очень удивлялись, что так вопрос не стоит вообще.

К чести администрации главы РБ нужно сказать, что эти договоренности ими не нарушались, а возникающие вопросы решались в рабочем режиме, работа со всех сторон строилась на достижение результата.

- Кто, по-вашему, сегодня является лидером мнения башкирской молодежи?

- Полагаю, что точно нет единственного лидера мнений башкирской молодежи, и думаю, что такого быть и не может, поскольку башкирская молодежь (в этническом или региональном смысле башкирская) как и любая другая - очень разная, существуют различные организации и группы по интересам, возрасту и амбициям.