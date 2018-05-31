В Башкирии власти смогут привлекать к работам казачьи общества

Напомним, 5 мая 2018 года в нескольких городах России состоялись антиправительственные акции оппозиции. В Москве акция, не согласованная с властями, прошла на Пушкинской площади. За час до начала мероприятия площадь заняли представители «Национально-освободительного движения» (НОД) и люди в одеждах казаков, в том числе вооруженные нагайками. Во время митинга между казаками и сторонниками оппозиции произошла потасовка.