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Ученые: мышьяк помогает от рака крови

31 мая 2018, 20:37
Сотрудники американского Северо-Западного университета установили, что маленькие дозировки мышьяка могут побеждать один из видов рака крови.

В умеренных дозах триоксид мышьяка расправляется с раковыми клетками промиелоцитарного лейкоза. Об этом 31 мая пишет газета «Известия».

Ученые смогли создать частицы, содержащие в себе соединения мышьяка. Речь идет о нанобинах сферической формы или везикулах. Оказавшись в крови эти частицы собираются в опухоли и выпускают яд, уничтожающий зараженные клетки. В ходе всего процесса здоровые клетки не страдают.

По словам участника исследования Тома О'Халлорана, нанобины собираются в опухоли. Здоровые клетки расположены в менее кислой среде, чем раковые. Кислая среда помогает лучше растворять мышьяк, который содержат нанобины, и выпускает активное вещество.

Опыты на животных дали положительный результат. Выяснилось, что везикулы с мышьяком успешно побеждают онкологию молочной железы, яичников и легких.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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