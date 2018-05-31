Ученые: мышьяк помогает от рака крови

Ученые смогли создать частицы, содержащие в себе соединения мышьяка. Речь идет о нанобинах сферической формы или везикулах. Оказавшись в крови эти частицы собираются в опухоли и выпускают яд, уничтожающий зараженные клетки. В ходе всего процесса здоровые клетки не страдают.