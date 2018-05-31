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«Почту России» превратят в акционерное общество

31 мая 2018, 17:51
Кабинет министров России одобрил закон, после принятия которого ГУП «Почта России» будет реорганизована и акционирована.

На базе имущественного комплекса «Почты России» создадут непубличное акционерное общество с одноименным названием. Об этом пишет портал rns.online.

В ближайшее время будет определен правовой статус, создана структура управления, а также разработаны главные принципы и основы для работы акционерного общества «Почта России». Идея реорганизации ГУП уже поддержана членами Кабмина РФ, однако министры настаивают на доработке законопроекта и внесения в него отдельных изменений.

Документ содержит положения говорящие, что в интересах будущего акционерного общества «Почта России» должны работать лишь независимые директора. В правительстве с таким подходом не согласны. Там отметили, что данное положение идет вразрез с самим смыслом корпоративных отношений.

В документе также указана компетенция органов управления новой «Почты России». Министры посчитали, что ряд полномочий правления структуры повторяют друг друга. В документе прописано, что ликвидировать акционерное общество возможно лишь на основании федерального закона. В Кабмине РФ указали, что основания для реорганизации новой «Почты России» в документе не конкретизированы.

В законопроекте сказано, что объекты ГУП «Почта России» будут находиться в безвозмездном пользовании новой структуры до тех пор, пока их официально не внесут в виде вклада России в уставной капитал созданного Общества.

В Кабмине РФ подметили, что для обеспечения качественной хозяйственной деятельности акционированой «Почты России», нужно закрепить ее право на пользование данным имуществом. Последнее разрешат сдавать в аренду до полного оформления бумаг на владение.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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