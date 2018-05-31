«Почту России» превратят в акционерное общество

В ближайшее время будет определен правовой статус, создана структура управления, а также разработаны главные принципы и основы для работы акционерного общества «Почта России». Идея реорганизации ГУП уже поддержана членами Кабмина РФ, однако министры настаивают на доработке законопроекта и внесения в него отдельных изменений.