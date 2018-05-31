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Песков отказался комментировать арест активов Nord Stream 2 AG

31 мая 2018, 20:38
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ушел от ответа на просьбу корреспондента дать официальный комментарий сложившейся ситуации вокруг ареста собственности «Газпрома».

Накануне в Швейцарии были арестованы активы Nord Stream 2 AG. Об этом 31 мая пишет газета «Известия».

Песков посоветовал СМИ задавать интересующие их вопросы напрямую руководству «Газпрома». О применении обеспечительных мер в отношении проектной компании отечественной государственной корпорации он ничего не сообщил.

Некоторое время назад глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко объявил о начале наложения арестов на активы «Газпрома» с акций «Северного потока – 1 и 2» в Швейцарии.

Данные меры обусловлены необходимостью исполнить решение Стокгольмского арбитража о взыскании с «Газпрома» 2,56 миллиарда долларов по делу о контрактах на поставку и транзит газа через Украину.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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