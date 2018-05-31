Минэкономразвития предлагает ликвидировать неэффективные ОЭЗ

Дополнения Минэкономразвития разрешают менять схемы управления ОЭЗ. Для этого нужно заключить одно соглашение о создании ОЭЗ между Минэкономразвития, субъектом Федерации, муниципалитетом и управляющей компанией. В документе должны быть обозначены границы ОЭЗ и обязательства по денежным вложениям для создания объектов инфраструктуры. Необходимо заранее разработать перспективный план развития ОЭЗ и составить список запланированных к возведению объектов инфраструктуры. Тут же должны быть указаны значения ключевых показателей эффективности ОЭЗ, а также прописана ответственность местных властей за их недостижение и определены полномочия всех сторон соглашения.