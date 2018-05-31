Башкультнаследие в суде будет отстаивать право Сергиевской церкви на охрану

Нынешнее здание Сергиевской церкви на этом месте третье по счету. Первая церковь на этом взгорке возникла в конце XVI века. Московские и уфимские стрельцы особо чтили Сергия Радонежского, именно в его честь выстроили они первый храм за Сутолокой через 200 лет после того, как святой окончил свои земные дни.Первая церковь сгорела в 1774 г. Вторая Сергиевская церковь стоит здесь с 1777 по 1860-е гг. И, наконец, существующая с 1868 г. – третья Сергиевская церковь на этом месте, однопрестольная, деревянная на каменном основании.