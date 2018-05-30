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Журналист Аркадий Бабченко оказался жив, подозреваемый в покушении задержан

30 мая 2018, 21:01
Выяснилось, что Бабченко не пострадал, а его убийство было инсценировкой нападения, о которой он не рассказал своим близким, в том числе супруге.

Известный российский журналист, публицист Аркадий Бабченко оказался жив, пишет Медиазона. Пресс-конференцию с его участием транслировал канал 112.

На пресс-конференции в присутствии главы СБУ Василия Грицака журналист принес извинения за тайное участие в спецоперации, о которой не говорил друзьям и даже жене.

Бабченко заявил, что о подготовке убийства спецслужбам стало известно два месяца назад, а сам журналист узнал о ней еще в апреле. Информация о нем велась из России, у заказчиков была его фотография.

- Месяц мы готовили операцию, парни пахали как буйволы. На самом деле оттуда, с той стороны, давили, на исполнение заказа ждали три недели, — сказал журналист. — Все это должно было быть не вчера, это просто так совпало. Я пока еще живой. Не дождутся.

Василий Грицак пояснил, что организатором заказного убийства был гражданин Украины. Он обещал исполнителю, также гражданину этой страны, бывшему участнику боевой операции в Донбассе, 30 тысяч долларов, 15 были переданы в качестве аванса. Еще 10 тысяч долларов были переданы посреднику.

Президент Украины Петр Порошенко распорядился предоставить Аркадию Бабченко и его семье охрану.

Напомним, новость о смерти Аркадия Бабченко облетела сегодня все новостные издания России и Украины. СК России возбудил по данному факту уголовное дело. Сообщалось, что журналиста убили тремя выстрелами в спину вечером 29 мая у его же дома.

Известные журналисты, политики, общественники выразили соболезнования семье погибшего.

В Уфе в 19.00 у памятника жертвам политических репрессий должна была пройти акция памяти Аркадия Бабченко.

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#Новости#Надежда Валитова#Общество
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