В Уфе почтут память убитого в Киеве журналиста Аркадия Бабченко

Его убили, когда он открывал дверь собственной квартиры. Жена Аркадия, находившаяся в это время в ванной, вышла на звук хлопка и обнаружила тело мужа в луже крови. Журналист скончался в машине скорой.

По словам журналиста Айдера Муджабаева, Аркадий получил три выстрела в спину, когда возвращался домой из магазина. Убийца поджидал его в подъезде и выстрелил, когда он открывал дверь.

Украинская полиция рассматривает две версии убийства. Как заявил начальник национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко, профессиональная деятельность и гражданская позиция стали "очевидными версиями".

Друг убитого журналиста Мирослав Гай сообщил, что Аркадий получал угрозы из России, но так и не обратился в полицию.

Убийца пока не найден. Украинская полиция распространила фоторобот киллера. Вероятно, преступник использовал глушитель, так как никто из соседей не услышал выстрелы.

Следком России также завел дело об убийстве. Напомним, в течение нескольких лет на Украине были убиты несколько российских граждан: журналист Павел Шеремет, бывший депутат Госдумы Денис Вороненков и другие. МИД России призвал международные инстанции взять ход расследования под свой контроль.

Пока российские и украинские политики обвиняют друг друга в смерти журналиста, редакция "Новой газеты", в которой некоторое время проработал Аркадий Бабченко, заявила о начале собственного расследования.