В Забайкальском крае в ДТП с участием Скорой помощи погибли три человека

По версии следствия, машина медиков Ford Transit врезалась в ехавший в одном с ней направлении мотоцикл «Иж Юпитер 4». У двухколесного транспортного средства не горели фары. После удара Скорая помощь опрокинулась и влетела в движущуюся ей навстречу фуру.