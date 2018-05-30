mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии ищут мальчика, упавшего в реку с тарзанки

30 мая 2018, 16:21
Водолазы-спасатели все еще не нашли ребенка.

Несчастный случай произошел в селе Карамалы-Губеево Туймазинского района. 10-летний мальчик со своими друзьями катался на тарзанке, но не удержался и сорвался в реку Усень.

На месте работают водолазы-спасатели Аварийно-спасательной службы Госкомитета РБ по ЧС. Мутная вода затрудняет их работу, им приходится действовать на ощупь. Восьмиградусная температура воды им позволяет пробыть в оде всего лишь по 20 минут.

Спасатели ищут мальчика не только под водой, но и на поверхности реки, а также вдоль берега. Они обследовали около километра акватория.

Материалы по теме
На затонувшем в XII-XIII веке корабле обнаружены предметы из древнего Китая
#Новости#Зиля Аскерова#Происшествия
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48