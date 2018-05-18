На затонувшем в XII-XIII веке корабле обнаружены предметы из древнего Китая

Радиоуглеродный анализ поднятых с борта судна смолы и бивней позволил понять, что те были изготовлены в период с 889 по 1261 год. Об этом 18 мая пишет газета «Известия».

Первичные исследования показали, что корабль оказался на морском дне в XIII веке. Однако новые данные свидетельствуют о том, что судно могло затонуть где-то на 100 лет раньше.

В руки ученых попали два керамических сосуда, найденных на месте кораблекрушения. На предметах стоит отметка о том, что они произведены в средневековом Китае, а в частности в префектуре Цзяньнин Фу провинции Фуцзянь.

Разгадкой стал проставленный на сосудах иероглиф «Фу». Такое название провинции присвоили в 1162 году во время царствования китайской династии Сун. В 1278 году эту область взяла под свой контроль монгольская династия Юань. Новые правители переименовали префектуру в Цзяньнин Лу.

Полученные учеными сведения позволяют установить, что найденная на корабле керамическая посуда была изготовлена в период с 1162 по 1278 год. Именно в этот промежуток времени затонувшее судно могло отправиться в плавание, которое закончилось для него катастрофой.