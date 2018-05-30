Сенатор Лилия Гумерова предложила создать «спеццентры» для проблемных детей

- Речь идет о создании специальных центров, где осуществлялся бы комплексный подход по диагностике, выявлению таких случаев, лечению и реабилитации. Мы хотим проработать вопрос о формировании пилотного проекта по созданию центров, которые помогли бы выявлять детей категории группы риска, далее принимать решение о том, где нужна профессиональная медицинская психолого-педагогическая помощь, где достаточно вмешательства психолога, где достаточно подготовить только родителе, — сообщила парламентарий.