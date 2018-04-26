Сенатор от Башкирии Лилия Гумерова отчиталась Владимиру Путину стихами

Сенатор от Башкирии Лилия Гумерова отчиталась Владимиру Путину стихамиВидео
Сегодня, 14:28Разиф Абдуллин
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Это произошло во время встречи главы государства с выпускниками программы кадрового управленческого резерва.
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Видео: Kremlin.ru
Сюжеты: Видео, Власть без цензуры
Вчера, 25 апреля, президент России Владимир Путин встретился с выпускниками программы кадрового управленческого резерва. Среди них была и сенатор от Башкирии Лилия Гумерова.
- Это большая честь, быть в вашем резерве, - сказала Лилия Гумерова и в конце своего выступления прочитала стихи:
- С такой командой, братцы, не страшно нам ничто:
Партнеров провокации и санкций разворот.
Мы верим: жить России и будущее есть,
Когда такие кадры, Владимир Владимирович,
В вашем резерве есть!
Смотреть видео надо с 6 минуты 21 секунды.
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