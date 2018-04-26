Сенатор от Башкирии Лилия Гумерова отчиталась Владимиру Путину стихами

Вчера, 25 апреля, президент России Владимир Путин встретился с выпускниками программы кадрового управленческого резерва. Среди них была и сенатор от Башкирии Лилия Гумерова.

- Это большая честь, быть в вашем резерве, - сказала Лилия Гумерова и в конце своего выступления прочитала стихи:

- С такой командой, братцы, не страшно нам ничто:

Партнеров провокации и санкций разворот.

Мы верим: жить России и будущее есть,

Когда такие кадры, Владимир Владимирович,

В вашем резерве есть!