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Apple блокирует обновления Telegram

30 мая 2018, 17:06
Представители Telegram рассказали, что американский разработчик iPhone Apple с середины минувшего месяца блокирует обновления их мессенджера.

Данная информация опубликована на сайте Telegram в разделе «Часто задаваемые вопросы». Об этом пишет портал rns.online.

Apple блокирует обновления Telegram по всей планете. Речь в частности идет о приложении компании на iOS. Что касается операционной системы для смартфонов на базе Android, то ее пользователи имеют доступ к обновлениям Telegram.

В понедельник Роскомнадзор официально потребовал от Apple удалить мессенджер Telegram из российского AppStore. 16 апреля надзорный орган потребовал от отечественных операторов связи заблокировать россиянам доступ к Telegram.

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