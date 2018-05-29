В Уфе в Зеленой роще появились квартиры-студии от 1,4 млн рублей

Современные квартиры-студии комфорт-квартала «Московский» в Зеленой роще – это, прежде всего, высокий уровень комфорта и грамотное зонирование пространства. Каждому квадратному метру здесь найдется свое применение. Еще одно несомненное преимущество квартир-студий – возможность использовать в помещении любой стиль и цвет. Стать владельцем такого жилья в любимой уфимцами Зеленой роще можно всего от 1,4 млн руб.