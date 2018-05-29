В Уфе в Зеленой роще появились квартиры-студии от 1,4 млн рублей

Жилье такого формата привлекает будущих новоселов доступной ценой, функциональными планировками и выгодными программами приобретения.
Современные квартиры-студии комфорт-квартала «Московский» в Зеленой роще – это, прежде всего, высокий уровень комфорта и грамотное зонирование пространства. Каждому квадратному метру здесь найдется свое применение. Еще одно несомненное преимущество квартир-студий – возможность использовать в помещении любой стиль и цвет. Стать владельцем такого жилья в любимой уфимцами Зеленой роще можно всего от 1,4 млн руб.
Комфорт-квартал «Московский» – один из крупнейших проектов комплексной застройки в Зеленой роще. В основе концепции его строительства – удобство и высокое качество повседневной жизни новоселов: получистовая «белая» отделка квартир, комфортабельный паркинг, бесшумные скоростные лифты, помещения в холлах для велосипедов и колясок и благоустроенная придомовая территория. Два дома уже заселены.
Комфорт-квартал «Московский» аккредитован в крупнейших российских банках, поэтому купить квартиру здесь можно на удобных и выгодных условиях – в ипотеку без первого взноса, ипотеку от 6% годовых и беспроцентную рассрочку.
По вопросам покупки квартир в комфорт-квартале «Московский» обращайтесь в офис продаж ГК «Госстрой» по адресу: г. Уфа, ул. 50 лет СССР, 2 или звоните по многоканальным телефонам: (347) 246-70-70, 246-80-80. Информация также доступна на сайте квартал-московский.рф.