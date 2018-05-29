В театре «Ленком» состоится вечер памяти Александра Абдулова

Отметим, что в «Ленком» Абдулов пришел в 1975 году. В театре актер проработал 30 лет. За свою жизнь он успел сняться в десятках фильмов, в числе которых «Обыкновенное чудо», «Формула любви», «Тот самый Мюнхгаузен» и другие.