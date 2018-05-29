В Сочи для охраны матчей ЧМ-2018 задействуют

Так противодиверсионный катер «Юнармеец Крыма» проекта 21980 «Грачонок» уже приплыл в Гранд Марине Сочи. Охранять игры ЧМ-2018 в Сочи будут военные суда из Севастополя, Новороссийска и Анапы. Из них создадут патрули для защиты водного пространства до самой Абхазии.