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В Башкирии создадут систему предуниверсариев

29 мая 2018, 17:20
Об этом рассказала министр образования Башкирии Гульназ Шафикова на передаче “Мысли вслух” на “Радио России-Башкортостан”.

В получасовой передаче речь шла об итоговой аттестации, ЕГЭ, новых «майских указах» Владимира Путина в сфере образования, «цифровой школе», летнем отдыхе школьников, о взаимодействии школы с родительским сообществом и других темах.

По словам министра, в этом году запускается два пилотных проекта предуниверсариев. Пилотные проекты будут работать между Республиканским инженерным лицеем-интернатом и УГНТУ, а также между Республиканской художественной гимназией-интернатом и БГПУ.

- Хотим посмотреть, как это получится, когда в преподавание образовательных организаций включаются педагоги высшей школы, — рассказала Гульназ Шафикова. — Сейчас идет отбор, этот отбор проводят сами вузы, абсолютно независимо от нас, дальше они будут работать по профильному и предпрофильному образованию.

Республиканский инженерный лицей-интернат делает упор на инженерные классы, химический, биологический профили – это как никак подходит для нефтяного университета.

По словам министра, будет вестись большая профориентационная работа, откроются дополнительные кружки. Для учителей создадут еще 10 ставок. У учеников появится возможность работы в лабораториях вузов с новым и передовым оборудованием.

Гульназ Шафикова также сообщила, что в дальнейшем это нововведение коснется и других вузов.

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