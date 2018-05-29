В Башкирии создадут систему предуниверсариев

- Хотим посмотреть, как это получится, когда в преподавание образовательных организаций включаются педагоги высшей школы, — рассказала Гульназ Шафикова. — Сейчас идет отбор, этот отбор проводят сами вузы, абсолютно независимо от нас, дальше они будут работать по профильному и предпрофильному образованию.