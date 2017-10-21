В Уфимском нефтяном университете началось масштабное обновление

Задачи, проекты и, что немаловажно, финансовые возможности их реализации обсудили члены Попечительского совета УГНТУ.

Уфимский государственный нефтяной технический университет (УГНТУ) планирует капитально обновить материальную базу к своему юбилею. Так, одна вновь открытая лаборатория обошлась ВУЗу более чем в 50 миллионов рублей.

- Такого в России еще не было. Это маленький «Уфаоргсинтез», собранный в одной комнате. Цель одна: чтобы выпускники университета не превращали заводы в учебный комбинат. Поскольку это взрывопожароопасное предприятие первой категории. Туда приходить учиться – это слишком большая роскошь. Поэтому решили этот процесс перенести в стены университета и, начиная отсюда готовить таких зрелых специалистов, - эмоциональная и красочная речь Фархада Самедова во время открытия новой лаборатории УГНТУ сама по себе говорила, насколько доволен вице-премьер Правительства республики проделанной работой.

Помещение действительно уникальное – 4 установки, в том числе пиролиза, изучения периодических процессов, исследования каталитических и непрерывных процессов. Плюс газовое оборудование, подводящее азот, кислород, углеводороды и прочее. Все это открывает небывалые возможности для воспитанников кафедры «Нефтехимии и химической технологии». Они смогут принять участие в создании летательных аппаратов, аккумуляторов, строительных материалов, катализаторов и даже футбольных мячей высокой прочности. И самое главное – им не придется переучиваться после получения диплома.

- В процессе обучения наши студенты получат те навыки и знания, которые сегодня требуются современному технологическому процессу. Это очень важно не только для нас, но и для компаний тоже, потому что им не придется затрачивать время и средства, чтобы потом переучивать и давать дополнительные компетенции нашим выпускникам, - высказался ректор УГНТУ Рамиль Бахтизин после торжественной церемонии.

Впрочем, новая именная лаборатория «Уфаоргсинтеза» - это лишь часть работы ВУЗа по подготовке к своему юбилею. На заседании попечительского совета в рамках программы «70 объектов к 70-летию» решено вложить более ста миллионов рублей в реконструкцию лекционных залов, механических мастерских, специализированных аудиторий, обновление систем пожарно-охранной сигнализации. Кстати, почти 10 миллионов уйдет на сквер имени 70-летия УГНТУ за Дворцом Орджоникидзе. Вопрос создания Ассоциации выпускников университета члены Попечительского совета решили перенести на весеннюю встречу, а вот идея присуждения ВУЗу «Ордена Дружбы» нашла горячий отклик. Процесс инициируют сразу же, а результат, скорее всего, будет известен в следующем юбилейном году.

Сегодня Уфимский государственный нефтяной технический университет является опорным ВУЗом Российской Федерации. И это осознают не только студенты и преподаватели, но и будущие работодатели выпускников. За последние три года в развитие материально-технической базы УГНТУ вложено 928 миллионов рублей, из которых 295 миллионов – средства спонсоров. «Башнефть», «НК «Роснефть», «Газпром», «Транснефть», «Уфаоргсинтез» - все эти предприятия вкладывают солидные суммы и это отнюдь не благотворительность.