Уфимского бизнесмена из «списка Титова» заочно арестовали

Сам омбудсмен полагает, что решение суда о заочном аресте – это «формальность», и «на перспективы их дел никак не влияет», пишет «Ъ-Уфа». Он пояснил, что на встрече с Владимиром Путиным 23 мая предложил «алгоритм рассмотрения дел тех бизнесменов, которые хотят вернуться». «Человек дает свой адрес за границей, поэтому розыск прекращается. Следователь меняет меру пресечения с ареста на обязательство явки — люди приезжают. Конечно, риски есть, но есть и возможность защитить себя будучи на воле»,— сообщил господин Титов.