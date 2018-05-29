Уфимского бизнесмена из «списка Титова» заочно арестовали

О том, что Кильдигушев находится в международном розыске и уже заочно арестован, сообщает РБК. Решение об аресте принял Советский районный суд еще 29 апреля. При этом Кильдигушев убежден в заказном характере уголовного преследования. Он утверждает, что уголовное преследование началось после того, как он перестал давать взятки сотрудникам ФСБ.
По данным РБК, Азамат Кильдигушев был директором и совладельцем компании по торговле топливом «Ак Ойл», директором Урало-Поволжской строительной компании и председателем Национальной библиотеки Башкирии.
Сам омбудсмен полагает, что решение суда о заочном аресте – это «формальность», и «на перспективы их дел никак не влияет», пишет «Ъ-Уфа». Он пояснил, что на встрече с Владимиром Путиным 23 мая предложил «алгоритм рассмотрения дел тех бизнесменов, которые хотят вернуться». «Человек дает свой адрес за границей, поэтому розыск прекращается. Следователь меняет меру пресечения с ареста на обязательство явки — люди приезжают. Конечно, риски есть, но есть и возможность защитить себя будучи на воле»,— сообщил господин Титов.
Отметим, что президент Владимир Путин, по данным СМИ, уже поручил генпрокурору Чайке, главе СК РФ Бастрыкину, директору ФСБ Бортникову и министру внутренних дел Колокольцеву выработать на этот счет согласованные решения».
Напомним, в феврале этого года кандидат в президенты РФ, нынешний бизнес-омбудсмен Борис Титов представил вниманию Владимира Путина список, в который вошли 15 предпринимателей, желающих вернуться в Россию.
Среди них бывший замминистра сельского хозяйства Алексей Бажанов, экс-гендиректор Подшипникового завода №6 Константин Капчук, основатель холдинга «МАРТА» Георгий Трефилов, а также бизнесмены Алексей Шматко, Леонид Кураев, Евгений Рыжов и другие.
Издание «МБХ Медиа» ранее писало, что бывшей жене бизнесмена Азамата Кильдигушева угрожают уголовным преследованием за сбор средств на лечение больного лейкозом сына. Азамат передал обращение лично Титову на встрече в Лондоне 3 февраля. Он все еще не может вернуться в Россию, а с 2016 года ради безопасности семьи общается с ней только через адвокатов.