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Ученые: биодобавки бесполезны при профилактике заболеваний сердца

29 мая 2018, 19:45
По словам экспертов канадского Университета Торонто, от приема витаминных или минеральных добавок для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний нет никакого эффекта.

Ученые испытали рандомизированные поливитамины. Итоги исследования публиковались с 2012 по 2017 год. Об этом 29 мая пишет газета «Известия».

Самыми продаваемыми в мире добавками являются кальций, а также витамины группы D и C. Как выяснилось, данные препараты вовсе не спасают от сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов, сердечных приступов и преждевременной кончины.

А вот добавки фолиевой кислоты и витамины группы B, в состав которых входит это вещество, действительно снижают риск инсульта и развития болезней сердца. Медики напоминают, что для бесперебойной работы сердца людям нужно есть как можно больше необработанных растительных продуктов. Речь идет об овощах, фруктах и орехах.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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