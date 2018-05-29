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Путин призвал создать условия для полной нетерпимости к допингу в России

29 мая 2018, 19:46
Президент Российской Федерации Владимир Путин выслал участникам Олимпийского собрания телеграмму.

В ней глава России заявил о своем намерении восстановить позиции страны на мировой спортивной арене. Об этом 29 мая пишет газета «Известия».

Путин потребовал от Олимпийского комитета России (ОКР) начать формировать культуру абсолютной нетерпимости к запрещенным препаратам в отечественном спорте. Ведь именно ОКР выступает учредителем антидопинговой организации РФ.

России предстоит возвращать утраченные позиции в мировом спортивном движении. Нужно принимать активное участие в работе международных федераций спорта, сказал Путин.

Российский лидер указал на необходимость улучшения системы борьбы с допингом. Приоритетным направлением здесь должно стать формирование полной нетерпимости к употреблению запрещенных препаратов на всех уровнях спортивной подготовки россиян.

В конце Путин поблагодарил главу ОКР Александра Жукова за проделанную им работу по защите интересов отечественных атлетов.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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