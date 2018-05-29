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Мэрия Уфы просит передать в муниципальную собственность городище-II

29 мая 2018, 10:20
Это необходимо сделать ради сохранения исторического памятника.

Администрация Уфы обратится к руководству Башкирии с просьбой передать в распоряжение города территорию, на которой расположено Уфимское городище-II, представляющее собой археологические раскопки на месте первого поселения жителей башкирской столицы.

Напомним, этот памятник располагается на въезде в Уфу в квартале между улицами Заки Валиди, Новомостовой и проспектом Салавата Юлаева. Проведенные там раскопки оказались весьма результативными, было обнаружено большое число интересных артефактов. Они имеют отношение к образованию Уфы и служат косвенным подтверждением тому, что столица республики насчитывает гораздо более древнюю историю, чем гласит официальная версия биографии столицы.

В данный момент эта территория принадлежит Фонду жилищного строительства и постоянно находится под угрозой разрушения в ходе строительных работ, а также под воздействием атмосферных осадков.

- Надо спасать это уникальное место и создать там музей истории города, иначе может быть поздно, - отметил глава города Ирек Ялалов сегодня, 29 ая, на оперативном совещании в администрации Уфы, и поручил подготовить обращение в правительство республики с просьбой передать данную территорию в распоряжение города.

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