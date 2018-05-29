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Coca-Cola впервые выпустила алкогольный продукт

29 мая 2018, 16:24
Всемирно известная компания Coca-Cola впервые за всю свою историю существования выпустила алкогольный продукт.

Как сообщает издание rns.online, напиток имеет лимонный вкус и получил название Lemon-Do. На данный момент продукт реализовывается на территории Японии, в регионе Кюсю. Первый алкогольный напиток от Coca-Cola выпускается в таре, объемом 350 миллилитров и с содержанием алкоголя 3%, 5% и 7%. Цена одной банки Lemon-Do равняется 150 йенам (1,4 доллар) или, примерно, 87 рублей.

Выпуск первого алкогольного напитка говорит о том, что компания Coca-Cola хочет войти в нишу японских напитков тюхай. Тюхай – это слабоалкогольный напиток крепостью 3% - 9% на основе водки или сётю, с разными фруктовыми вкусами.

В Японии на рынке тюхай уже работают такие компании, как Suntory Holdings Limited, Kirin Holdings Co. и Asahi Group Holdings Ltd.

В Coca-Cola такой шаг рассматривается как расширение ассортимента выпускаемой продукции, так как все больше потребителей их продукции не только в США, но и в других странах, все чаще отказываются от напитков с содержанием сахара, а также диетической колы.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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