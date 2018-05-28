В Уфе у мужчины украли с карты более полумиллиона рублей

У 32-летнего уфимца украли более 500 тысяч рублей с банковского счета, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
Подозреваемым в совершении преступления оказался ранее судимый 31-летний житель Уфы. Мужчина признался в содеянном.
Потерпевший в день кражи отдыхал в сауне. Он попросил незнакомца сходить за спиртным и отдал ему банковскую карту, сообщив пин-код. Мужчина выполнил просьбу, однако отдал владельцу другую похожую карту, снял со счета более 500 тысяч рублей и потратил их на собственные нужды.
Пропажу карты потерпевший обнаружил на следующий день. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу.