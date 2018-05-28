mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе у мужчины украли с карты более полумиллиона рублей

28 мая 2018, 11:04
Обворованный мужчина доверил свою карту и пин-код незнакомому «гонцу».

У 32-летнего уфимца украли более 500 тысяч рублей с банковского счета, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Подозреваемым в совершении преступления оказался ранее судимый 31-летний житель Уфы. Мужчина признался в содеянном.

Потерпевший в день кражи отдыхал в сауне. Он попросил незнакомца сходить за спиртным и отдал ему банковскую карту, сообщив пин-код. Мужчина выполнил просьбу, однако отдал владельцу другую похожую карту, снял со счета более 500 тысяч рублей и потратил их на собственные нужды.

Пропажу карты потерпевший обнаружил на следующий день. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу.

Материалы по теме
Банк снял 100 тысяч рублей с карты уфимки без уведомленийТаксист украл у жителя Башкирии 80 тысяч рублей с банковской картыМошенники похитили с карты уфимца 60 тысяч рублей при помощи смс-сообщения
#Новости#Рустэм Башкирцев#Происшествия
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48