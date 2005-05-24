Таксист украл у жителя Башкирии 80 тысяч рублей с банковской карты

Он потратил их на погашение кредитов.

В полицию Мелеузовского района обратился житель одного из местных населенных пунктов, сообщает пресс-служба министерства. По рассказу гражданина, он вместе с другом отправился в город Мелеуз, чтобы приятно провести досуг. При себе у мужчины была банковская карта. Забыв пин-код, они вслух пытались его вспомнить. Через некоторое время после этого он обнаружил, что карточка пропала, а с электронного счета снято 80 тысяч рублей.

Сотрудники отдела МВД в ходе розыскных мероприятий задержали подозреваемого в краже. Им оказался 22-летний таксист, который подвозил приятелей. По предварительной версии, водитель запомнил код доступа к чужой карте. Когда же пассажиры выходили из автомобиля, то хозяин кредитки случайно обронил ее. Таксист вместо того, чтобы попытаться вернуть собственность владельцу, снял со счета деньги.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Часть похищенного изъята.

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